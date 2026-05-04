Sterbender Kärntnerin wurde trotz COPD das Pflegegeld gekürzt

Ein Fall aus Feldkirchen sorgt für Kritik an der Begutachtungspraxis beim Pflegegeld. Einer schwerkranken Frau, die an der chronischen Lungenerkrankung COPD litt, wurde trotz massiver Verschlechterung ihres Zustandes das Pflegegeld gekürzt. Die rechtmäßige Einstufung konnte erst nach einer Klage über die Arbeiterkammer (AK) kurz vor ihrem Tod wiederhergestellt werden.

Fehleinschätzung bei Hausbesuch

Die Patientin war bereits 2022 in Pflegestufe 3 eingestuft. In der Folgezeit verschlechterte sich ihr Zustand erheblich; sie wog nur noch 45 Kilogramm und war mehrfach aufgrund von Sauerstoffmangel auf der Intensivstation, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Als die Familie 2024 aufgrund der notwendigen 24-Stunden-Betreuung eine Erhöhung beantragte, erfolgte stattdessen eine Herabstufung auf Stufe 1. Der begutachtende Arzt begründete dies damit, dass die Patientin bei der Untersuchung noch in der Lage war, die Arme über den Kopf zu heben. Die Familie legte gegen den Bescheid Einspruch ein. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Kärnten wurde Anfang 2025 schließlich wieder die Pflegestufe 3 gerichtlich festgestellt. Die Betroffene verstarb jedoch nur wenige Monate nach Ende des Verfahrens.

Untersuchungen sind Momentaufnahmen

Die PVA rechtfertigt die unterschiedlichen Begutachtungsergebnisse im Medienbericht damit, dass Untersuchungen stets „Momentaufnahmen“ seien. Besonders bei Krankheitsbildern wie COPD könne der Gesundheitszustand stark schwanken, wodurch es zwischen stabilen Phasen und deutlichen Verschlechterungen zu abweichenden medizinischen Einschätzungen kommen könne.