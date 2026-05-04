Waldbrand im Lesachtal: Regen könnte endlich für „Brandaus“ sorgen

Im Kärntner Lesachtal sorgte der ausartende Waldbrand für Schock österreichweit. Nun bessert sich die Lage und man hofft auf ein baldiges "Brandaus".

Der Waldbrand im Lesachtal ist einer der größten Brände seit langem in Österreich. Rund 110 Hektar sind betroffen. Das Extremereignis forderte die Kärntner Feuerwehren. Nun ist aber langsam Erholung in Sicht.

Baldiges „Brandaus“ in Sicht?

Tausende Einsatzkräfte waren in den vergangenen Tagen vor Ort, um den großen Waldbrand in Kärnten zu bekämpfen. Das Lesachtal befand sich in einem Ausnahmezustand. Auch weiterhin flammen noch einzelne Glutnester auf. Die Feuerwehren Maria Luggau und St. Lorenzen wechseln sich ab, um diese zu lokalisieren und zu löschen. Aber es gibt gute Neuigkeiten: „Wir warten auf den Regen, der morgen kommen soll, und hoffen dann, bald `’Brandaus‘ geben zu können“, erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Gerd Guggenberger auf Anfrage von 5 Minuten.

„Freuen uns auf Erholung“

Wenn der prognostizierte Regen morgen, Dienstag, eintritt, könnte man bald mit Erleichterung rechnen. „Wenn alles gut verläuft mit dem Regen, können wir wahrscheinlich am Mittwoch mit dem ‚Brandaus‘ rechnen“, sagt Guggenberger. Und er ergänzt: „Wir freuen uns schon sehr auf die Erholung dann“. Am Montag wird weiterhin alles genauestens beobachtet und Glutnester werden gelöscht.