Kärntner darf jubeln: 311.000 Euro gehören ihm alleine

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag gab es keinen Sechser. Somit geht es am Mittwoch um 8,5 Millionen Euro. Aber ein Kärntner darf sich freuen.

Kein Sechser

Nicht nur die Sonnenstunden des (verlängerten) Wochenendes waren vielerorts schweißtreibend, auch die abendlichen Lottoziehungen sorgten für reichlich heiße Atmosphäre. So stand erst bei der Bonus-Ziehung am Freitag ein Fünffachjackpot auf dem Spiel, der mangels eines Tipps mit den „sechs Richtigen“ zum Sechsfachjackpot wurde, und der dann am Sonntag zur Ausspielung kam. Und auch da gab es keinen Sechser, sodass nun am kommenden Mittwoch der erste Siebenfachjackpot des Jahres (und der achte in der Lotto Geschichte) zur Ausspielung kommt. Dabei wird es um rund 8,5 Millionen Euro gehen, denn die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 6,7 Millionen Tipps, die bis zum Annahmeschluss am Mittwoch um 18.30 Uhr abgegeben werden.

Wiener hat Fünfer mit Zusatzzahl

Erfahrungsgemäß werden mit diesen 6,7 Millionen Tipps etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden, sodass die Chance auf einen Sechser zwar ein bisschen höher ist, jene auf den ersten Achtfachjackpot jedoch durchaus lebt. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn mit knapp über 147.000 Euro Gewinn, der in Wien mit dem System 0/07 getippt wurde. Dieses System war noch für einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl und damit für einen Extra-Gewinn von etwas über 2.300 Euro verantwortlich.

Kärntner darf sich über 311.000 Euro freuen

Einen Sologewinn gab es auch bei LottoPlus. Der einzige Sechser der Runde wurde mit dem zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein in Kärnten erzielt und brachte einen Gewinn von mehr als 311.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um 500.000 Euro. Beim Joker schließlich gab es am Sonntag keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, sodass hier am Mittwoch ein Jackpot zur Ausspielung gelangt. Dabei wird es um rund 500.000 Euro gehen. Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.