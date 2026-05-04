Über Klagenfurt gesichtet: Eurofighter treten „Heimreise“ an

Wer heute am Vormittag nicht in den Himmel geblickt hat, hat sie zumindest gehört: Die Eurofighter sind planmäßig aus Klagenfurt gestartet und verlassen vorerst das südlichste Bundesland. „Sie fliegen wieder zurück nach Zeltweg in den Heimathafen“, erklärte Oberstleutnant Christoph Hofmeister gegenüber 5 Minuten. Allzu lange bleiben die Flugzeuge jedoch nicht fern, denn bereits vom 13. bis 18. Mai 2026 werden sie erneut am Flughafen Klagenfurt landen.

Warum in Kärnten?

Die Verlegung dient neben dem Übungscharakter weiterhin der Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Während ihres Aufenthalts in Klagenfurt werden die Eurofighter ausschließlich für „Priorität Alpha“-Einsätze starten – eine Notwendigkeit, die sich bereits am 1. Mai ergab. Solche Starts erfolgen, wenn Flugzeuge per Funk nicht erreichbar sind oder ausländische Militärmaschinen ohne Genehmigung den Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge finden in diesem Zeitraum nicht statt.