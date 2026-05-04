Kärnten ist Spitzenreiter: Arbeitslosigkeit sinkt gegen den Trend

Gute Neuigkeiten aus Kärnten: Die Zahl der Arbeitslosen nimmt ab.

Die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten ist gesunken.

Die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten ist gesunken.

Kärnten verzeichnet aktuell eine sehr positive Entwicklung und ist im Bundesländervergleich Spitzenreiter beim Rückgang der Arbeitslosigkeit. Während die Arbeitslosigkeit österreichweit steigt, sinkt sie in Kärnten deutlich.

Arbeitslosigkeit ist gesunken

Die Arbeitslosenquote in Kärnten ist auf 7,2 Prozent gesunken. Im Rest von Österreich stieg sie dagegen auf 7,5 Prozent an. Besonders bei den Menschen über 50 Jahren gibt es in Kärnten weniger Arbeitslose. Bei Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen gab es hingegen ein kleines Plus.

Arbeitsmarkt Kärnten: April 2026 auf einen Blick Beschäftigung & Arbeitslosigkeit: Unselbstständig Beschäftigte: 220.000 (+1.000 | +0,5 %) Arbeitslose (vorgemerkt): 16.981 (-425 | -2,4 %) Arbeitslosenquote: 7,2 % (-0,2 %-Punkte) Offene Stellen: 6.106 (+920 | +17,7 %)

Entwicklung nach Zielgruppen (relativ): Frauen: -1,2 % | Männer: -3,5 % Jugendliche (< 25 J.): +1,2 % Ältere (> 50 J.): -2,4 % Langzeitarbeitslose: +4,1 %

Bezirke im Fokus (Arbeitslosigkeit) Die stärksten Rückgänge bei den Arbeitslosenzahlen verzeichneten: St. Veit/Glan: -6,7 % Villach: -6,4 % Hermagor: -5,7 % (Anstieg nur in Klagenfurt mit +1,2 %) Berufsgruppen & Stellenmarkt Stärkster Rückgang der Arbeitslosigkeit: Bauwesen (-9,9 %) und Holz (-7,6 %).

Größtes Plus bei offenen Stellen: Hilfsberufe: +51,6 % Technische Berufe: +48,1 % Bauwesen: +38,0 %

Lehrstellenmarkt Lehrstellensuchende: 430 (+17,2 %)

Offene Lehrstellen: 518 (-10,4 %)

Mehr freie Stellen

Auch die Zahl der freien Stellen ist stark gewachsen, und zwar um fast 18 Prozent. Besonders in der Technik, am Bau und bei Hilfsberufen werden viele neue Mitarbeiter gesucht. Fast überall in Kärnten gibt es mehr offene Stellen, nur in Hermagor ist das nicht der Fall.