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/ ©LPD Kärnten via Facebook
Das Bild zeigt einen Biber und einen Polizeibeamten auf www.5min.at.
Bereits im Mai gab es ein Wiedersehen, allerdings hunderte Kilometer entfernt in Kärnten.
Kärnten
04/05/2026
Wollte Drau finden

Biber „Justin“: Polizei stoppte „Wiederholungstäter“ in Kärntner Tunnel

Vom Ausreißer zum Serientäter: Biber Justin hält die Polizei in Atem. Nach seiner Rettung in Niederösterreich tauchte der Nager nun in einem Kärntner Autobahntunnel auf.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)

Die Polizei hat es aktuell mit einem hartnäckigen Serientäter zu tun. Genau genommen handelt es sich um Biber Justin aus Niederösterreich. Die Geschichte des kleinen Nagers begann bereits vor einigen Wochen: Am 20. April rettete die Polizei Niederösterreich einen kleinen Ausreißer und taufte ihn kurzerhand „Justin“.

„Mit der Orientierung haperts noch ein bisschen“

Doch die Ruhe währte nicht lange. Bereits im Mai gab es ein Wiedersehen, allerdings hunderte Kilometer entfernt in Kärnten. Der junge Biber hat offensichtlich eine beachtliche Reise hinter sich gebracht, suchte sich dabei jedoch ein denkbar ungünstiges Terrain für seinen ersten Auftritt im neuen Bundesland aus: „Justin ist offenbar nach Kärnten übersiedelt. Neuer Lebensabschnitt, neues Revier… nur mit der Orientierung haperts noch ein bisschen. Statt chilligem Gewässer-Feeling gings für den tierischen Neu-Kärntner erstmal in einen Autobahntunnel – vielleicht auf der Suche nach dem schnellsten Weg zur Drau?“, scherzt die Landespolizeidirektion Kärnten in den sozialen Medien.

Autobahnpolizei griff ein

Gefährlich wurde der Ausflug dank des schnellen Eingreifens der Polizei glücklicherweise nicht. Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt setzten sich rechtzeitig ein und eskortierten „Justin Biber“ sicher zurück in sein neues Zuhause. Ob der tierische Wanderer nun sesshaft wird oder bereits die nächste Landesgrenze im Visier hat, bleibt abzuwarten.

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