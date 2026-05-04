Wetter-Umschwung in Kärnten: Zuerst noch 27 Grad, dann Regen

Am heutigen Montag erwartet uns noch sonniges Wetter. Es wird auch noch warm. Der Rest der Woche wird aber eher unbeständig.

Heute wird es noch warm und sonnig, aber dann wird es kühler in Kärnten.

Heute wird es noch warm und sonnig, aber dann wird es kühler in Kärnten.

Am Montag dürfen wir uns dank einer föhnigen Strömung aus Südwesten noch einmal über viel Sonne und sehr milde Temperaturen freuen. Auch wenn zwischendurch ein paar hohe Wolkenfelder durchziehen und den Sonnenschein etwas dämpfen, bleibt es freundlich. Über den Bergen bilden sich zwar kleine Quellwolken, diese bringen aber keinen Regen. Der Südwestwind weht teilweise recht kräftig und sorgt für sommerliche Wärme: Nach einem frischen Start (1 bis 8 Grad) klettern die Temperaturen am Nachmittag auf 22 bis 27 Grad.

So wird der Dienstag in Kärnten

Am Dienstag werden die Wolken am Himmel mehr, vor allem in Oberkärnten. Hier können einzelne Regenschauer auftreten. Mit teils lebhaftem Südwestwind kommt zwischendurch auch die Sonne heraus, besonders von Villach bis ins Lavanttal. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Zu Beginn des Tages liegen sie bei 4 bis 12 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad.

Regen und gewittrige Schauer

Am Mittwoch wird das Wetter dann weniger beständig. „Einige Regenschauer sind lokal möglich, aber es werden keine Unwetter erwartet“, erklärt GeoSphere-Meteorologe Christian Stefan auf Anfrage von 5 Minuten. Es werden aber auch keine großen Regenmengen

vom Himmel fallen. Teilweise kann es am Mittwoch und Donnerstag stellenweise zu gewittrigen Schauern kommen. Generell sinken die Temperaturen auch ein wenig, man kann mit so 21 Grad rechnen.

Das Wochenende

Am Wochenende wird das Wetter wieder eher trocken. Es bleibt temperaturtechnisch frühlingshaft, bei 21 bis 22 Grad herum, passend zur Jahreszeit. Es werden einige sonnige Phasen erwartet.