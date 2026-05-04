Klippitztörl: 1,4 Millionen Euro für Modernisierung der Sommerrodelbahn

Das Klippitztörl rüstet für den Sommertourismus auf. Die über 20 Jahre alte Sommerrodelbahn wird umfassend modernisiert, wofür das Land Kärnten im Rahmen der „See-Berg-Wander-Rad-Offensive“ 250.000 Euro bereitstellt. Insgesamt fließen über 1,4 Millionen Euro in das Projekt, an dem sich auch der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) beteiligt.

Fokus auf Komfort und Technik

Kern der Maßnahmen ist der Ankauf neuer Rodeln, die künftig Fahrten bei leichtem Regen ermöglichen. Dafür werden auch die Tal- und Bergstationen technisch angepasst, um den Transport mittels Sessellift zu gewährleisten. Die Arbeiten sollen bis April 2027 abgeschlossen sein.

Stimmen zur Investition

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig betont die Bedeutung für den Standort: „Moderne Freizeitinfrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung, um als Destination langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Investitionen in die Sommerrodelbahn am Klippitztörl sind ein wichtiger Modernisierungsschub und schaffen ein zeitgemäßes und familienfreundliches Angebot. Davon profitieren Einheimische und unsere Gäste gleichermaßen.“ Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger sieht darin einen wichtigen Impuls für die regionale Wertschöpfung: „Gerade für unsere Gemeinden und Regionen ist es wichtig, dass Freizeitangebote nicht nur erhalten, sondern zeitgemäß weiterentwickelt werden. Die Sommerrodelbahn am Klippitztörl ist ein Erlebnis, das Menschen zusammenbringt – Familien, Kinder, Jugendliche, Einheimische und Gäste. Mit der Modernisierung wird ein beliebtes Ausflugsziel gestärkt, zusätzliche Attraktivität über die Wintersaison hinaus geschaffen und Wertschöpfung in die Region gebracht.“ Mit rund 20.000 Besuchern jährlich und einer Strecke von 1.400 Metern bleibt die Bahn ein zentraler Pfeiler des Ganzjahresangebots am Klippitztörl.