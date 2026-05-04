Fahndung in Klagenfurt: Polizeihubschrauber im Einsatz

Vor kurzem kam es zu einem größeren Aufgebot an Polizei-Einsatzkräften in Klagenfurt-Welzenegg. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft..

5 Minuten Leser berichteten kurz nach 11 Uhr, dass sie einen Polizeihubschrauber über dem ehemaligen Kika-Gebäude in Klagenfurt kreisen sahen. Auch mehrere Streifenwagen wurden gesichtet.

Fahndung in Klagenfurt

„Ja es gab einen Einsatz. Eine Fahndung aufgrund eines Einbruchsdiebstahls wurde ausgelöst“, erklärt ein Polizei-Pressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Die Fahndung wurde bereits wieder aufgehoben. „Mehr Informationen gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht“, sagt der Beamte. Übrigens wird ein Polizeihubschrauber je nach Verfügbarkeit und Priorität eingesetzt.