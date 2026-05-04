/ ©5 Minuten
Fahndung in Klagenfurt: Polizeihubschrauber im Einsatz
Vor kurzem kam es zu einem größeren Aufgebot an Polizei-Einsatzkräften in Klagenfurt-Welzenegg. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft..
5 Minuten Leser berichteten kurz nach 11 Uhr, dass sie einen Polizeihubschrauber über dem ehemaligen Kika-Gebäude in Klagenfurt kreisen sahen. Auch mehrere Streifenwagen wurden gesichtet.
Fahndung in Klagenfurt
„Ja es gab einen Einsatz. Eine Fahndung aufgrund eines Einbruchsdiebstahls wurde ausgelöst“, erklärt ein Polizei-Pressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Die Fahndung wurde bereits wieder aufgehoben. „Mehr Informationen gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht“, sagt der Beamte. Übrigens wird ein Polizeihubschrauber je nach Verfügbarkeit und Priorität eingesetzt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes