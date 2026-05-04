18 Mio. Euro: Kärntner Handel blickt optimistisch auf den Muttertag

Der 10. Mai erweist sich als bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region: Mit geschätzten Ausgaben von 18 Millionen Euro zum Muttertag setzen die Kärntner ein starkes Zeichen für den stationären Einzelhandel.

Mit durchschnittlich 66 Euro pro Kopf steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Mit durchschnittlich 66 Euro pro Kopf steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Der Muttertag festigt seine Rolle als eine der wichtigsten Säulen für den Einzelhandel im Frühjahr. Laut aktuellen Daten der KMU Forschung Austria planen knapp zwei Drittel der Kärntner (64 Prozent), ihre Mütter mit einem Geschenk zu ehren. Mit durchschnittlich 66 Euro pro Kopf steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Blumen bleiben der Favorit

Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, ordnet die Bedeutung des Termins ein: „Der Muttertag bleibt ein zentraler Impulsgeber für den Handel. Vor allem der stationäre Einzelhandel profitiert davon – insbesondere der Blumenfachhandel. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sind solche Anlässe von großer Bedeutung.“ Unangefochten an der Spitze der Geschenkeliste stehen Blumen und Pflanzen. Rund 64 Prozent der Schenkenden entscheiden sich für florale Grüße, wobei Orchideen, Rosen und Tulpen die Beliebtheitsskala anführen. Dahinter folgen Süßwaren und Gastronomiebesuche. Auffallend ist hierbei die Treue zum lokalen Fachhandel. Haberl betont die Dominanz des physischen Einkaufserlebnisses: „92 Prozent kaufen ihre Blumen vor Ort, während der Online-Anteil mit 17 Prozent vergleichsweise gering bleibt.“

Schenkst du deiner Mama etwas zu Muttertag? Ja, Blumen und Schokolade Ja Nein Ich führe sie zum Essen aus Meine Mama ist leider schon im Himmel Wir ignorieren den Muttertag Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ein Fest der Regionalität

Neben dem ökonomischen Aspekt bleibt der Muttertag primär ein Familienereignis. Für 69 Prozent steht das gemeinsame Erleben im Vordergrund, was sich direkt in einer Bevorzugung regionaler Anbieter niederschlägt. Die stabile Konsumbereitschaft wird somit zur wichtigen Stütze für die heimischen Betriebe. Abschließend hält der Spartenobmann fest: „Der Muttertag ist und bleibt ein wichtiger Umsatzträger für die Kärntner Wirtschaft. Das stabile Ausgabenniveau stellt gerade in der aktuellen Situation eine wertvolle Unterstützung für viele Betriebe dar. Gleichzeitig zeigt sich, dass persönliche Wertschätzung und regionale Verbundenheit weiterhin einen hohen Stellenwert haben.“