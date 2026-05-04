Nach Online-Kommentaren gegen Lehrerin muss Kärntner vor Gericht

Eine Lehrerin aus dem Lavanttal wurde im Netz massiv diffamiert. Nun steht ein Mann wegen übler Nachrede in Klagenfurt vor Gericht.

Wo endet Kritik und wo beginnt die Straftat? Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt über eine Online-Attacke gegen eine Pädagogin.

Wo endet Kritik und wo beginnt die Straftat? Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt über eine Online-Attacke gegen eine Pädagogin.

Wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede muss sich am Dienstagmorgen ein Erwachsener vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Beschuldigte soll im Herbst 2025 eine Lehrerin aus dem Lavanttal im Internet massiv angegriffen haben.

Unehrenhaftes und sittenwidriges Verhalten unterstellt

Im Kern geht es um Postings, in denen der Angeklagte der Lehrkraft ein unehrenhaftes und sittenwidriges Verhalten in ihrem Beruf unterstellt haben soll, wie die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt berichtet. Da solche Behauptungen die berufliche Existenz und den Ruf der Pädagogin direkt angreifen, geht der Fall nun vor Gericht. Die Verhandlung soll klären, ob die Grenzen der freien Meinungsäußerung hier überschritten wurden. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.