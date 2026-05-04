12 Cent in einer Sekunde: Video zeigt, wie Spritpreise steigen

Schock am Mittag: Spritpreise schießen plötzlich um 12 Cent nach oben. Während Benzin die 1,80 Euro übersteigt, knackt Diesel erneut die Zwei-Euro-Marke. Ursache ist weiterhin die Eskalation im Nahen Osten.

Nicht schlecht staunten die Kärntner Autofahrer heute um 12 Uhr, als sich alle Augen auf die Zapfsäulen richteten und eine böse Überraschung wartete. Im Sekundentakt wechselte die Anzeige bei Diesel und Benzin um jeweils 12 Cent nach oben, sodass Benzin wieder über 1,80 Euro steht und Diesel erneut die Zwei-Euro-Marke geknackt hat. Laut Europäischer Kommission liegen die Nettopreise für Benzin damit bereits rund 30 Prozent über dem Niveau von vor zwei Monaten, bei Diesel sind es sogar rund 50 Prozent. Während die Regierung noch über Nachfolgemodelle verhandelt, schlagen Autofahrerclubs und Gewerkschaften gleichermaßen Alarm.

Nahost-Konflikt weiterhin als Preistreiber

Weiterhin gilt der Nahost-Konflikt und die blockierte Straße von Hormus als Auslöser der Entwicklung. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die US-Marine ab Montagfrüh im Zuge der Initiative „Projekt Freiheit“ festsitzende Schiffe aus der Meerenge geleiten will. Auf seiner Plattform Truth Social drohte Trump mit Härte für den Fall, dass die Initiative behindert wird, ließ jedoch viele Details zum Ablauf offen. Der Iran warnte die USA unterdessen umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge. Auch laut „Finanzen.at“ ist der Preis pro Barrel Öl wieder um knapp 2,5 Prozent, auf 112 US-Dollar, gestiegen – das sind drei Euro mehr als noch am Vortag.

©Klagenfurt_Elite | Der Moment, als die Preise stiegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert