Um 300.000 Euro: Naturnaher Erlebnisweg am Millstätter See entsteht

In Döbriach entsteht aktuell ein barrierefreier Erlebnisweg zwischen Ortskern und See. Das 300.000 Euro teure Projekt soll bis zum Herbst diesen Jahres fertiggestellt werden.

Die Gemeinde Radenthein realisiert mit dem Projekt „Döbriach erleben“ bis Herbst 2026 eine neue fußläufige Verbindung zwischen Ortskern und Seezentrum. Das 300.000 Euro teure Vorhaben wird durch den Tourismusverband sowie Mittel der Regional- und Infrastrukturförderung finanziert. Der barrierearme Weg ist als Erlebnisraum für alle Generationen konzipiert und wertet den lokalen Erholungsraum nachhaltig auf.

„Beitrag für den Lebens- und Erholungsraum“

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig betont: „Es zeigt, wie nachhaltiger, sanfter Tourismus heute funktioniert: naturnah, barrierearm und mit klarem Mehrwert für Einheimische sowie unsere Gäste. Der neue Weg verbindet nicht nur zwei Orte, sondern er bringt Menschen aller Generationen mitten in der Region zusammen.“ Entlang der Route bieten Bewegungsstationen wie Kletterelemente, eine Kugelbahn und eine Spür-Insel Abwechslung, während zwei Riesen-Figuren aus Cortenstahl die Wegführung inszenieren. LHStv. Martin Gruber führt dazu aus: „Der Erlebnisweg ist ein wertvoller Beitrag für den Lebens- und Erholungsraum und damit ein sehr gutes Beispiel für nachhaltige Regionalentwicklung.“

„Alle Generationen angesprochen“

Ergänzt wird das Konzept durch interaktive Lernstationen und Rastplätze. LR.in Marika Lagger-Pöllinger hebt hervor: „Besonders wertvoll ist, dass alle Generationen angesprochen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität mitgedacht werden. So wird Natur spielerisch erlebbar und das Miteinander vor Ort gestärkt.“