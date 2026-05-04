Ein unachtsamer Moment – dann war die Hand in der Säge

Im Bezirk Klagenfurt-Land kam es am Montagnachmittag zu einem bösen Arbeitsunfall. Ein Arbeiter aus Völkermarkt geriet mit der Hand in eine Säge und zog sich schwere Verletzungen zu.

Am 4. Mai kam es auf einer Baustelle in Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei informiert, schnitt ein 25-jähriger Völkermarkter dort gegen 13.30 Uhr allein Holz zu. Und dann passierte es: Laut eigenen Angaben kam er aus Unachtsamkeit mit der rechten Hand in das Sägeblatt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der anwesende Polier leistete Erste Hilfe, ein weiteren Arbeiter setzte die Rettungskette in Gang. „Der 25-Jährige wurde anschließend von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, so die Polizei abschließend.