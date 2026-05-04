Begegnungszone in St. Veit kommt nicht: Das wird stattdessen gemacht

Die Altstadt von St. Veit an der Glan soll deutlich grüner werden: Mit einem einstimmigen Beschluss bringt die Stadt ab Juli zehn große Bäume auf den Hauptplatz. Die Begegnungszone ist damit vom Tisch.

Bürgermeister Martin Kulmer und die SPÖ St. Veit setzen mit der Begrünungsmaßnahme zentrale Ergebnisse aus den Altstadt-Workshops um. Ziel ist es, den Platz nachhaltiger und attraktiver zu gestalten und die Altstadt nachhaltig zu verändern.

Weniger Verkehr, mehr Aufenthaltsqualität

Statt Verkehr, Parkplätzen und Abgasen soll künftig mehr Grün das Stadtbild prägen. „Wir wollen Bäume, mehr Grün, Gastgärten, Spielplätze und einen sicheren Raum für unsere Kinder zum Spielen“, betont Kulmer. Die Maßnahme soll nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch die Innenstadt beleben und die Verweildauer erhöhen. Dies soll auch für die lokale Wirtschaft Vorteile bringen.

Begegnungszone vom Tisch

Mit dem Beschluss ist auch eine andere Diskussion beendet: Die geplante Begegnungszone wird nicht umgesetzt. Stattdessen setzt die Stadt klar auf Begrünung als zentrales Element der Stadtentwicklung. Die bis zu acht Meter hohen Bäume werden zunächst flexibel aufgestellt. In den ersten zwei Jahren sollen die optimalen Standorte getestet werden, bevor eine dauerhafte Entsiegelung und Bepflanzung erfolgt.