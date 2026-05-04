Ein internationales Großevent wirft seine Schatten voraus – und es wird rockig in Kärnten. Im November 2026 wird Klagenfurt erstmals Austragungsort der "Rock’n’Roll Akrobatik Weltmeisterschaft".

Im November kommt erstmals die „Rock’n’Roll Akrobatik Weltmeisterschaft“ nach Klagenfurt. Organisiert wird das Event vom Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach, der damit eine hochkarätige Veranstaltung erstmals nach Kärnten bringt. Austragungsort ist der Sportpark Klagenfurt.

Rund 1.000 Tänzer aus über 20 Nationen

Von 21. bis 22. November werden etwa 1.000 Tänzerinnen und Tänzer aus mehr als 20 Ländern erwartet. In insgesamt neun Startklassen zeigen die besten Athleten der Welt ihr Können – von spektakulären Sprüngen bis hin zu komplexen akrobatischen Rotationen warten so einige imposante Schmankerln auf das Publikum. Unter dem Motto „I love Rock’n’Roll“ soll das Event nämlich nicht nur sportlich, sondern auch als Show begeistern. Die Veranstalter rechnen mit rund 2.000 Zuschauern vor Ort sowie internationaler Aufmerksamkeit durch TV und Social Media.

©Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach Heuer bringt der Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach … ©Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach … die Rock’n’Roll Akrobatik Weltmeisterschaft nach Kärnten.

Premiere für Kärnten

Besonders bemerkenswert: Noch nie zuvor wurde eine „Rock’n’Roll Akrobatik Weltmeisterschaft“ in Kärnten ausgetragen. Nach erfolgreichen internationalen Bewerben in der Vergangenheit – darunter World Cups und österreichische Meisterschaften – bringt der Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach nun erstmals eine WM in unser Bundesland.