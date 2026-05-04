Kärntner (49) bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen arbeitete am 4. Mai nachmittags in der Halle eines Sägewerkes im Bezirk Feldkirchen. Dort war er damit beschäftigt, vier Meter lange Holzpfosten mithilfe eines Hebekrans von einer Förderschiene umzuladen. Doch dann passierte es: „Dabei ist die Beförderungsrolle aus der Schiene gesprungen und verdrehte sich, sodass der erste Pfosten nur mehr minimal auf dieser Rolle aufgelegen ist. Der 49-jährige wollte an einem Ende den Pfosten drehen, dieser rutschte aber dabei von der Rolle und der Mann geriet mit der rechten Hand zwischen Pfosten und der am Boden befestigten Eisenschiene“, schildert die Polizei den Unfallhergang. Der 49-jährige trug zwar Arbeitshandschuhe, trotzdem wurde er bei dem Arbeitsunfall schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.