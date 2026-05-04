Großflächiger Stromausfall in St. Veit: Das war der Grund

In St. Veit kam es am Montagnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall. Das bedeutete viel Arbeit für die Feuerwehr. Die Florianis mussten mehrere Menschen befreien.

Am 4. Mai kam es nach Angaben der Feuerwehr St. Veit an der Glan kurz vor 16 Uhr in weiten Teilen des Stadtgebietes zu einem Stromausfall. „Betroffen waren vor allem die Bereiche der Völkermarkter Straße, Bahnhofstrasse, Wayerfeld, Platz am Graben und Ossiacher Bundesstraße“, erläutern die Florianis, die wegen des Stromausfalls einen Haufen Arbeit hatten: Es kam zu Ausfällen von Liftanlagen und Schrankenanlagen, mehrere Personen mussten aus ihren misslichen Lagen befreit werden.

Notstromversorgung im Rüsthaus

Doch auch das Rüsthaus der Feuerwehr selbst war vom Stromausfall betroffen. Wie die „Fire Veiter“ erklären, wurde hier die Notstromversorgung aktiviert und ein „Leuchtturm“ in Betrieb genommen. „Vorsorglich wurde ein weiteres Großstromaggregat aus dem Bauhof im Rüsthaus stationiert“, so die Feuerwehr.

Ausgesperrt ohne wichtige Medikamente

Auch bei einem besonders brenzligen Fall halfen die Florianis: Eine Person hatte sich bei der Kontrolle des Sicherungskasten im Stiegenhaus aus ihrer Wohnung ausgesperrt. „Da sich in der Wohnung dringend benötigte Medikamente befanden, wurde über die Drehleiter ein Zugang zur Wohnung geschaffen“, schildert die Feuerwehr St. Veit.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Die Fire Veiter rückten mit Drehleiter aus, um einer Person zu ihren Medikamenten zu verhelfen.

Bauarbeitenpanne löste Stromausfall aus

Gegen 17.30 Uhr endete der turbulente Einsatz. Wie die Florianis erklärten, konnte zu diesem Zeitpunkt in allen Bereichen der Stadt die Stromversorgung wiederhergestellt werden. Ursache für den Stromausfall waren Bautätigkeiten: Bei Baggerarbeiten wurde eine 20kV-Leitung abgetrennt.