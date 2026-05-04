Über 100 Meter abgestürzt: Kärntner (59) konnte sich selbst befreien

Im Bezirk Spittal kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall: Ein 59-Jähriger kam von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto 100 bis 150 Meter ab. Er musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.

Am 4. Mai war ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal mit seinem Auto mit Anhänger von Malta in Richtung Maltaberg (Gemeinde Malta, Bezirk Spittal an der Drau) unterwegs. Doch dann passierte es: Wie die Polizei berichtet, kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte ca. 100 bis 150 Meter talabwärts. Der Anhänger löste sich vom Fahrzeug und blieb kurz unterhalb der Absturzstelle im Geäst hängen. Das Auto blieb schließlich in der Nähe eines Anwesens im Gelände liegen.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

„Der 59-jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und verständigte Angehörige, welche den Notruf absetzten“, schildert die Polizei. Der Verunglückte wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C11 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt geflogen. „Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung der Fahrzeuge wird nach Absicherung durch die FF Malta von Angehörigen veranlasst“, so die Polizei abschließend.