Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Fleischhauer in Kärnten

Grillmeister aufgepasst: Pünktlich zum Start in die Saison hat das Falstaff-Magazin per Abstimmung die besten Fleischhacker Kärntens gekürt. Heuer hat sich in den Top 3 einiges getan.

Wo gibt’s das beste Fleisch in Kärnten? Dieser Frage ist das Genussmagazin Falstaff auch heuer wieder nachgegangen und hat gemeinsam mit seiner Community die beliebtesten Fleischhauer des Landes gewählt. Nach mehreren Wochen Voting steht fest: Der Sieg geht in Kärnten dieses Jahr an die Fleischerei Seiser in Straßburg.

So lief das Falstaff-Voting ab

Zunächst konnten Leserinnen und Leser ihre Lieblingsbetriebe nominieren. Anschließend wurde zehn Tage lang abgestimmt, mit dem Ziel, jene Fleischereien zu finden, die für Qualität, Vertrauen und ein überzeugendes Angebot stehen. Das Ergebnis zeigt: Neben etablierten Betrieben konnten auch neue Namen stark aufzeigen, die Top 3 sind im heurigen Voting neu besetzt.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das sind die Kärntner Sieger

In Kärnten konnte sich heuer die Fleischerei Seiser in Straßburg den ersten Platz sichern, der im Vorjahr noch an Goritschniggs Fleischerei in Velden ging. Auf Platz 2 rangiert diesmal die Fleischerei Fruhmann aus Wernberg, 2025 nahm der Familienbetrieb Frierss, der in Kärnten mehrere Standorte in Villach und Klagenfurt betreibt, diesen Platz ein. Platz 3 sicherte sich heuer die Fleischerei Peter Smole in St. Stefan an der Gail, im Vorjahr errang die Villacher Fleischerei Hartl Rang 3.