Kärnten-Wetter: Mancherorts Sonne, anderenorts Regen

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten von seiner wechselhaften Seite. Vor allem in Oberkärnten werden die Wolken im Tagesverlauf dichter, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Besonders entlang der Karnischen Alpen stauen sich die Wolken, und in den Kammlagen kann es stellenweise auch leicht regnen. Richtung Norden bleibt es hingegen meist bei einzelnen, unergiebigen Schauern. Im Süden des Landes sieht es anders aus: Von Villach bis ins Lavanttal bleibt es überwiegend trocken, und mit dem teils lebhaften Südwestwind zeigt sich zwischendurch auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen zwar etwas zurück, bleiben aber auf einem angenehmen Niveau. In der Früh liegen die Werte zwischen 4 und 12 Grad, am Nachmittag werden 18 bis 23 Grad erreicht.