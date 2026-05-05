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/ ©Feuerwehr Möllbrücke
Das Bild zeigt einen Wiesenbrand auf www.5min.at.
Die Feuerwehr Möllbrücke löschte den Flächenbrand nahe des Pflegezentrums.
Möllbrücke
05/05/2026
Feuerwehreinsatz

Flächenbrand brach neben Pflegezentrum in Möllbrücke aus

Wiesenbrand in Möllbrücke: Gestern Abend geriet eine Fläche neben einem Pflegezentrum in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand mittels Hochdruckleitung rasch löschen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Am gestrigen Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Möllbrücke gegen 19:48 Uhr zu einem Einsatz gerufen. In der Nähe eines örtlichen Pflegezentrums war ein kleiner Flächenbrand ausgebrochen.

Brand durch Trockenheit ausgeweitet

Begünstigt wurde die Entstehung des Feuers durch die derzeit vorherrschende Trockenheit. Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Verwendung einer Hochdruck-Schnellangriffsleitung zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen, wodurch eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Die genaue Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

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