Nach schwerer Krankheit: Kärntner Musiker mit 58 Jahren verstorben

Uwe Zaminer war als Keyboarder und Klavierpädagoge eine feste Größe in der Region. Er hinterlässt eine große Lücke in der Kärntner Musikwelt und bei seiner Familie.

Uwe Zaminer war als Keyboarder und Klavierpädagoge eine feste Größe in der Region. Er hinterlässt eine große Lücke in der Kärntner Musikwelt und bei seiner Familie.

Das Lavanttal trauert um Uwe Zaminer, der im Alter von 58 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Mit ihm verliert die Region einen leidenschaftlichen Musiker, dessen Leben von den ersten Kindertagen an im Zeichen der Tasteninstrumente stand.

Außergewöhnliches Talent am Klavier

Der gebürtige Frantschacher, der das Stiftsgymnasium St. Paul und das BORG Wolfsberg besuchte, machte sein außergewöhnliches Talent am Klavier nach dem Studium am Konservatorium zum Beruf. Über Jahrzehnte hinweg war er eine feste Größe in der Kärntner Musikszene. Ob mit den „Carinthia Babies“, der „Helmet City Band“ oder zuletzt mit seiner Formation „Stormy Chicken“ – als Keyboarder verstand er es, das Publikum auf Bällen und Festen zu begeistern, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Sein Wissen gab er mit Hingabe weiter: Er unterrichtete viele Jahre an der Musikschule Pörtschach sowie als Privatlehrer in Wolfsberg.

verabschiedung fand bereits statt

Im Jahr 2020 erkrankte Zaminer schwer. Am 29. April verließen den Vollblutmusiker schließlich die Kräfte. Die Verabschiedung fand bereits im privaten Rahmen statt. Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem evangelischen Friedhof in Wolfsberg.