Hunderte Verletzte: Kärntner Polizei gibt Einblick in E-Scooter-Bilanz

Die E-Scooter-Unfälle häufen sich. Nach dem tödlichen Sturz in Villach vor einer Woche gab die Polizei der Redaktion Einblick in eine vorläufige Bilanz. Allein in Klagenfurt gab es hunderte Verletzte.

Allein in Klagenfurt gab es im Jahr 2025 rund 300 Unfälle mit Personenschaden, an denen E-Scooter oder E-Bikes beteiligt waren.

Allein in Klagenfurt gab es im Jahr 2025 rund 300 Unfälle mit Personenschaden, an denen E-Scooter oder E-Bikes beteiligt waren.

Mit den Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen auf Kärntens Straßen merklich gewandelt, wobei vor allem der E-Scooter das Stadtbild prägt. Doch die steigende Beliebtheit bringt Schattenseiten mit sich: Jährlich ereignen sich mehr als 2000 Unfälle mit Personenschaden im Zusammenhang mit der Nutzung der elektrischen Kleinfahrzeuge.

Neue Regeln seit Mai

Um den Betrieb sicherer zu gestalten, hat der Gesetzgeber die Regeln massiv verschärft. Seit dem 1. Mai gelten strenge Anforderungen an die Ausstattung, die von wirksamen Bremsvorrichtungen und Blinkern an der Lenkstange bis hin zu einer lückenlosen Beleuchtung und Reflektoren in alle Richtungen reichen. Auch das Verhalten im Straßenverkehr wird nun strenger kontrolliert: Eine Helmpflicht bis zum 16. Lebensjahr, ein striktes Verbot von Beifahrern sowie das Verbot des Gütertransports an der Lenkstange sollen die Stabilität und Sicherheit erhöhen. Zudem gelten klare Altersgrenzen für Kinder ohne Radfahrausweis und eine Promillegrenze von 0,5, um die Risiken für alle Verkehrsteilnehmer zu minimieren.

Tödlicher Unfall in Villach vor einer Woche

Wie dringend notwendig die Maßnahmen sind, zeigt ein tragischer Vorfall in Villach, der sich erst vor rund einer Woche ereignete: Ein Mann verunglückte am Vormittag des 28. April in Villach-Völkendorf auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Im Bereich der Tobias-Bürg-Straße stürzte er und blieb auf der Fahrbahn liegen – doch bei weitem ist das Unglück kein Einzelfall.

Erste kleine Bilanz der Polizei

Allein in Klagenfurt gab es im Jahr 2025 rund 300 Unfälle mit Personenschaden, an denen E-Scooter oder E-Bikes beteiligt waren, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Angesichts dieser Zahlen hat die Landespolizeidirektion Kärnten bereits mit gezielten Schwerpunktkontrollen begonnen. Eine erste Bilanz seit dem Inkrafttreten der neuen Regeln am 1. Mai zeigt, dass es zwar bereits vereinzelt zu Anzeigen kam, es für eine abschließende Beurteilung der Lage jedoch noch zu früh sei, so die Beamten.Allein in Klagenfurt gab es im Jahr 2025 rund 300 Unfälle mit Personenschaden, an denen E-Scooter oder E-Bikes beteiligt waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert