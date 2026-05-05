Trotz Preiserhöhung: Tanken in Slowenien bleibt um 35 Cent günstiger

Tanken im Nachbarland lohnt sich: In Slowenien bleibt der Sprit trotz kleiner Preiserhöhungen deutlich günstiger als an heimischen Tankstellen. Die Ersparnis beträgt in etwa 35 Cent pro Liter.

Während die Treibstoffpreise in Österreich pünktlich zum Wochenstart dafür sorgten, dass dem ein oder anderen die Kinnlade herunterfiel, bleibt der Blick über die südliche Grenze für viele Kärntner die einzige Entlastung. Seit gestern Mittag zeigt die Preistafel an heimischen Tankstellen ein düsteres Bild: Benzin kletterte über die Marke von 1,80 Euro, während Diesel erneut die Zwei-Euro-Grenze knackte. Hintergrund der massiven Teuerung bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten.

Preisvorteil im Süden: Bis zu 34 Cent Ersparnis

Für viele Pendler und Anrainer im südlichsten Bundesland ist der Weg nach Slowenien mittlerweile zur Routine geworden. Was als Ausflug für den Wocheneinkauf oder zur Naherholung beginnt, endet fast immer an der Zapfsäule. Der Grund ist ein massiver Preisunterschied.

Die aktuellen Preise im Vergleich (gültig bis 11. Mai):

Kraftstoff Preis Slowenien (pro Liter) Preis Kärnten am Montag Differenz Super 95 1,683 € (+ 4,8 Cent) 1,879 € – 19,6 Cent Diesel 1,734 € (+ 2,6 Cent) 2,079 € – 34,5 Cent

Steuerbefreiung als Preisbremse

Dass der Anstieg in Slowenien moderat ausfällt, ist kein Zufall, sondern auch eine politische Entscheidung. Die slowenische Regierung hat die Steuerbefreiung für Kraftstoffe vorzeitig bis zum 1. Juni verlängert, um die Bevölkerung und den Tourismus vor extremen Preissprüngen zu schützen. Für Kärntner Autofahrer bedeutet das: Eine Tankfüllung (50 Liter) Diesel ist im Nachbarland aktuell um rund 17 Euro günstiger als zu Hause. Angesichts der Zahlen dürfte der Zustrom zu den grenznahen Tankstellen auch in den kommenden Tagen ungebrochen bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 09:11 Uhr aktualisiert