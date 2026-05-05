Spielte mit Feuerzeug: Kind (5) zündete sich selbst an

In Osttirol entzündete ein Fünfjähriger beim Spielen mit einem Feuerzeug sein T-Shirt. Die Mutter löschte die Flammen, bevor das Kind per Hubschrauber in die Klinik Graz geflogen wurde.

Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt.

Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt.

Ein Spiel mit dem Feuer endete am Montag in Heinfels (Osttirol) mit einem Rettungseinsatz. Das T-Shirt eines Fünfjährigen entzündete sich kurz nach Mittag, woraufhin die Mutter sofort handelte, das Feuer löschte und die Rettungskräfte alarmierte. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt, das Kind befindet sich zur Behandlung im Uniklinikum Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 09:42 Uhr aktualisiert