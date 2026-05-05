Bericht zeigt: Kärnten hat die meisten Staatsverweigerer

Kärnten verzeichnet einen massiven Anstieg bei rechtsextremen Straftaten und gilt als Zentrum für Staatsverweigerer. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht warnt zudem vor landesweit steigendem islamistischem Terror.

In Kärnten stieg die Zahl rechtsextremer Delikte zuletzt um 50 Prozent an. Auch die Szene der Staatsverweigerer beschäftigt die Justiz in Klagenfurt weiterhin massiv.

In Kärnten stieg die Zahl rechtsextremer Delikte zuletzt um 50 Prozent an. Auch die Szene der Staatsverweigerer beschäftigt die Justiz in Klagenfurt weiterhin massiv.

Kärnten hat sich zu einem Brennpunkt für Staatsverweigerer und rechte Umtriebe entwickelt, zumindest wenn man zwischen die Zeilen des aktuellen Verfassungsschutzberichtes liest. Der Bericht macht deutlich, dass die Sicherheitsbehörden im südlichsten Bundesland besonders gefordert sind. Vor allem die Szene rund um den sogenannten „Bundesstaat Preußen“ hält die Justiz in Klagenfurt seit Jahren auf Trab. Die Anhänger fallen durch Fantasiekennzeichen, selbstgebastelte Ausweise und eine strikte Ablehnung des Rechtsstaates auf.

Gegen mehr als 100 Personen ermittelt

Dass die Statistik für Kärnten hier so hoch ausschlägt, hat auch einen pragmatischen Grund: Die Staatsanwaltschaft greift konsequent durch. Gegen mehr als 100 Personen wird ermittelt, viele Urteile sind bereits gefallen. Doch die Staatsfeinde sind nur ein Teil des Problems. Sorgen bereitet den Ermittlern auch der massive Zuwachs beim Rechtsextremismus. Innerhalb eines Jahres sprangen die Straftaten in Kärnten um die Hälfte nach oben – von 84 auf 126 Delikte. Das ist die höchste Steigerungsrate in ganz Österreich.

Auch der islamistische Extremismus ist angestiegen

Zwar dominiert der Rechtsradikalismus und die Staatsverweigerer die Bilanz, doch auch der islamistische Extremismus bleibt ein Thema, wie aus dem Medienbericht des ORF hervorgeht. Es wird von einem österreichweiten Plus von 42 Prozent gesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert