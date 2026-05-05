Neues Ausflugsziel: Schmetterlingspark entsteht neben Kärntner See

In der Gemeinde St. Kanzian entsteht am Ostufer des Klopeiner Sees aktuell eine neue Parkanlage inklusive moderner Multifunktionsstätte. Der sogenannte „Schmetterlingspark“ soll das Freizeitangebot in der Region erweitern und für

Für das Vorhaben des TVB St. Kanzian stellt das Land eine Tourismusförderung in Höhe von 120.000 Euro bereit. Insgesamt werden in etwa 400.000 Euro investiert. „Hier wird ein wohldurchdachtes Projekt in Umsetzung gebracht, das die regionale Freizeitinfrastruktur aufwertet, das Gästeerlebnis stärkt und ein hochwertiges, saisonverlängerndes Angebot schafft. Davon profitieren Urlauber und Einheimische gleichermaßen“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. Kern des Projekts ist eine rund 2.000 Quadratmeter große Parkanlage mit einem „Schmetterlingsgarten“, in dem rund 1.000 Schmetterlingsflieder gepflanzt werden. Der frei zugängliche Bereich wird als naturnaher Erholungsraum gestaltet und unter anderem durch neue Wege, Beleuchtung sowie Ruhe- und Erlebniszonen ergänzt.

Wunderkiste als Mittelpunkt

Zentrales Element des Projektes ist die sogenannte „Wunderkiste“, eine moderne Multifunktionsstätte in nachhaltiger Holzbauweise mit rund 80 Sitzplätzen, ausklappbaren Podesten und einer Bühne mit über 22 Quadratmetern Fläche samt Backstage- und Lagerbereich. Sie dient künftig als flexibel nutzbare Infrastruktur für Veranstaltungen unterschiedlichster Art – von kleinen, ruhigen Kulturformaten wie Lesungen bis hin zu ausgewählten Events. Je nach Witterung kann sie halboffen oder geschlossen genutzt werden und wird gezielt in bestehende Veranstaltungsformate rund um den Klopeiner See integriert werden.

Tolle Erlebnisbereiche geplant

Ergänzt wird die Parkanlage durch unterschiedliche Erlebnisbereiche wie eine Sport- und Spielstation, Entspannungsinseln mit Wellenliegen, einen naturnahen Barfußpfad sowie eine markante Schmetterlingsliege. Auch eine öffentlich zugängliche, barrierefreie Sanitäranlage soll errichtet werden. Erste Maßnahmen wie die Bepflanzung, die Geländemodellierung, der Aushub für Wege und Beete sowie die Errichtung erster Fußwege, Park- und Gestaltungselemente konnten bereits umgesetzt werden.

Natur, Erlebnis und Aufenthaltsqualität

„Mit dem Schmetterlingspark schaffen wir am Ostufer einen Ort, der Natur, Erlebnis und Aufenthaltsqualität auf besondere Weise verbindet. Die neue Parkanlage mit der Multifunktionsstätte ermöglicht es uns, saisonverlängernde attraktive Angebote für Gäste und Einheimische zu schaffen und bestehende Formate gezielt weiterzuentwickeln. Die Unterstützung durch das Land Kärnten ist für uns ein wichtiger Impuls, dieses zukunftsweisende Projekt in hoher Qualität umzusetzen und den Klopeiner See als ganzheitliches Erlebnis weiter zu stärken“, so Brigitte Matschnig, Leiterin des Tourismusverbandes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 10:10 Uhr aktualisiert