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/ ©Stadtfeuerwehr Bleiburg
Das Bild zeigt einen Feuerwehreinsatz in Kärnten auf www.5min.at.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bleiburg im Einsatz.
Bleiburg
05/05/2026
Feuerwehreinsatz

Einsatz in Bleiburg: Feuerwehr löschte Brand neben Waldstück

Die Stadtfeuerwehr Bleiburg wurde gestern zu einem Brandeinsatz gerufen. 15 Einsatzkräfte rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Gestern Nachmittag gegen 15 Uhr schrillten in Bleiburg die Sirenen: Die Stadtfeuerwehr wurde zu einem Brandeinsatz alarmiert. Die Wehr rückte mit einer Besetzung von 15 Einsatzkräften sowie dem Fuhrpark bestehend aus TLFA-5000, KRF-W und der Drehleiter aus.

Trockener Haufen fing Feuer

Vor Ort eingetroffen handelte es sich um einen Wiesenbrand. Durch die umfassende Ausrüstung und der mitgeführten Löschwasserreserven der Fahrzeuge konnten die Einsatzkräfte vor Ort umgehend die notwendigen Maßnahmen einleiten und den Brand zügig löschen. Danach wurde die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.

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