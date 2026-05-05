Nach Tod von Bürgermeister: Wolfsberg lädt zum gemeinsamen Gedenken

Vor einem Jahr verstarb der Wolfsberger Bürgermeister Hannes Primus nach schwerer Krankheit. Anlässlich seines ersten Todestags lädt die Stadtpfarre zu einem Gedenkgottesdienst ein.

Am 7. Mai 2025 schloss der Wolfsberger Bürgermeister Hannes Primus seine Augen für immer. Er litt an einer schweren, seltenen Krankheit, der er schließlich erlag. Im Lavanttal hinterließ er eine große Lücke.

Gedenkfeier am ersten Todestag

Anlässlich seines ersten Todestags wird in Wolfsberg ein Gedenkgottesdienst für den Verstorbenen abgehalten. „In dankbarer Erinnerung“, wie es seitens der Stadt heißt: „Er hat die Entwicklung unserer Stadt mit großem Engagement, menschlicher Nähe und Verantwortungsbewusstsein geprägt und war für viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter ein verlässlicher Ansprechpartner, guter Freund und immer ein Mensch mit offenem Ohr.“

Gemeinsames Gedenken

Der Gedenkgottesdienst findet am Donnerstag, den 7. Mai 2026, um 18 Uhr in der Markuskirche in Wolfsberg statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt der AGV Frantschach. „Gemeinsam wollen wir innehalten, seiner gedenken und Dankbarkeit für sein Wirken zum Ausdruck bringen“, erklärt die Stadtgemeinde abschließend.