Kärnten am Mittwoch: Regen im Westen, Sonne im Osten

In Oberkärnten dominieren am Mittwoch laut Prognosen der GeoSphere Austria den ganzen Tag über die Wolken. Die Sonne hat hier kaum Chancen, stattdessen ziehen immer wieder gewittrige Regenschauer durch. Ganz anders die Lage östlich von Villach: Hier sorgt ein föhniger Südwind für deutlich freundlichere Verhältnisse. Abseits der Berge bleibt es vielerorts trocken, und zwischen den Wolken zeigt sich auch immer wieder die Sonne. Nur vereinzelt kann es kurze Schauer geben. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch untertags auf angenehmem Niveau. In der Früh liegen die Werte zwischen 6 und 11 Grad, am Nachmittag werden im Westen rund 16 Grad erreicht, während es im Lavanttal mit bis zu 23 Grad spürbar wärmer wird.