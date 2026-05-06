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Foto auf 5min.at zeigt einen Mann und Geld.
Nach der Forderung auf Gewinnauszahlung brachen die Täter den Kontakt ab.
Hermagor
06/05/2026
Betrug

Kärntner (57) überwies zehntausende Euro an Online-Betrüger

Ein 57-jähriger Kärntner fiel auf ein betrügerisches Trading-Testsystem herein. Er überwies zehntausende Euro auf Auslandskonten. Nun ermittelt die Polizei wegen schweren Anlagebetrugs.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Ein Mann aus dem Bezirk Hermagor wurde Opfer professioneller Anlagebetrüger. Der 57-Jährige war über eine Onlineanzeige in eine Chatgruppe gelangt, die mit einem angeblichen Testsystem für Trading warb. In der Hoffnung auf hohe Gewinne überwies er mehrere zehntausend Euro auf verschiedene Auslandskonten.

Bekam kein Geld zurück

Als er sich die vermeintlichen Erträge auszahlen lassen wollte, verweigerten die Hintermänner den Zugriff und brachen den Kontakt komplett ab. Der Mann erstattete Anzeige, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

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