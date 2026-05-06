Brandmeldealarm und Unwetterschaden im Lavanttal forderten Einsatzkräfte

Am Dienstag wurde die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal zu zwei Einsätzen gerufen. Der erste Alarm ging um 7:08 Uhr ein, nachdem eine Brandmeldeanlage in Siebending ausgelöst hatte. Sechs Einsatzkräfte rückten zum Einsatzort aus, wobei auch die Feuerwehr Jakling und die Polizei St. Andrä am Einsatz beteiligt waren.

Sturmschaden am Nachmittag

Am Nachmittag folgte um 13:12 Uhr eine weitere Alarmierung aufgrund eines Unwetterschadens. In St. Andrä galt es, einen Sturmschaden auf einem Dach zu beheben. Hierfür standen acht Mann mit dem LFBA im Einsatz, unterstützt durch die Feuerwehr Wolfsberg und die Polizei St. Andrä. Beide Alarmierungen erfolgten jeweils über einen stillen Alarm.