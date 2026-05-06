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/ ©Feuerwehr St.Andrä im Lavanttal
Das Bild zeigt die Feuerwehr aus dem Lavanttal auf www.5min.at.
In St. Andrä galt es, einen Sturmschaden auf einem Dach zu beheben.
Lavanttal
06/05/2026
Feuerwehreinsatz

Brandmeldealarm und Unwetterschaden im Lavanttal forderten Einsatzkräfte

Die Feuerwehr St. Andrä leistete am Dienstag zwei Einsätze nach einem Fehlalarm und einem Sturmschaden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal zu zwei Einsätzen gerufen. Der erste Alarm ging um 7:08 Uhr ein, nachdem eine Brandmeldeanlage in Siebending ausgelöst hatte. Sechs Einsatzkräfte rückten zum Einsatzort aus, wobei auch die Feuerwehr Jakling und die Polizei St. Andrä am Einsatz beteiligt waren.

Sturmschaden am Nachmittag

Am Nachmittag folgte um 13:12 Uhr eine weitere Alarmierung aufgrund eines Unwetterschadens. In St. Andrä galt es, einen Sturmschaden auf einem Dach zu beheben. Hierfür standen acht Mann mit dem LFBA im Einsatz, unterstützt durch die Feuerwehr Wolfsberg und die Polizei St. Andrä. Beide Alarmierungen erfolgten jeweils über einen stillen Alarm.

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