Stau-Entschädigung: Was Italien-Reisende ab Juni wissen müssen

Italien führt ab Juni eine Maut-Erstattung bei Staus ein. Wer im Urlaub auf der Autobahn Zeit verliert, bekommt künftig Geld zurück - doch es gibt Ausnahmen.

Geduldsprobe auf der Autostrada: Ab Juni 2026 können sich Autofahrer in Italien bei langen Wartezeiten einen Teil der Maut zurückholen.

Geduldsprobe auf der Autostrada: Ab Juni 2026 können sich Autofahrer in Italien bei langen Wartezeiten einen Teil der Maut zurückholen.

Die Fahrt in den Süden gehört vor allem für viele Kärntner zur festen Urlaubsroutine, doch die Realität auf Italiens Autobahnen sieht oft weniger nach „Dolce Vita“ und mehr nach Stillstand aus. Besonders die neuralgischen Punkte wie die A1 zwischen Florenz und Bologna verwandeln sich im Hochsommer regelmäßig in Geduldsproben aus Beton und flimmernder Hitze. Während Reisende bisher trotz stundenlanger Verzögerungen durch Baustellen und Engpässe die volle Mautgebühr entrichten mussten, tritt nun eine Reform in Kraft, die das Machtverhältnis zwischen Autofahrern und Autobahnbetreibern verschieben könnte.

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Stau bedeutet Geld zurück

Ab dem 1. Juni 2026 greift in Italien eine neue Regelung der Verkehrsregulierungsbehörde ART, die ein Recht auf Maut-Rückerstattung bei erheblichen Verkehrsbehinderungen festschreibt. Die Behörde folgt damit dem Grundsatz der Fairness: Die Maut wird als Gebühr für eine Dienstleistung betrachtet – wird diese Leistung durch mangelhafte Verkehrsführung oder Baustellen nicht erbracht, steht dem Kunden eine Entschädigung zu. Das neue System ist dabei erstaunlich präzise und setzt bereits bei vergleichsweise geringen Zeitverlusten an. Auf kürzeren Abschnitten zwischen 30 und 50 Kilometern Länge genügt bereits eine Verspätung von zehn Minuten gegenüber der Normalzeit, um Ansprüche geltend zu machen, bei längeren Fahrten liegt die Grenze bei 15 Minuten. Noch deutlicher fällt die Entschädigung bei massiven Blockaden aus. Eine Erstattung ist ab zehn Cent möglich, ebenso ist eine einheitliche App geplant.

Wann bekommt man wie viel Geld? Wer zwischen einer und zwei Stunden feststeht, erhält die Hälfte der gezahlten Maut zurück.

Bei einem Stillstand von über drei Stunden wird die Gebühr für den betroffenen Abschnitt sogar komplett erstattet.

Noch nicht fix: Maut-Storno für Urlauber

Für Reisende aus Österreich bedeutet dies, dass sie künftig nicht mehr nur auf die Kulanz der Betreiber angewiesen sind – zumindest in der Theorie: Aktuell steht noch nicht fest, ob auch ausländische Fahrzeughalter von der Regelung betroffen sind beziehungsweise einen Anspruch auf Rückerstattung haben und wie es für Reisende funktionieren soll. Wer diesen Sommer die italienischen Autobahnen nutzt, sollte also verstärkt auf seine Fahrzeiten achten. Da die Mautpreise erst kürzlich angehoben wurden, bietet die neue Verordnung zumindest einen finanziellen Trost für all jene, die ihre Urlaubszeit unfreiwillig im Stau verbringen. Es empfiehlt sich, digitale Belege oder Mautquittungen sorgfältig aufzubewahren, um die Erstattung nach der Reise reibungslos einfordern zu können.