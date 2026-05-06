TECH Camp: Ferienprogramm der FH Kärnten macht Jugendliche zu Forschern

Jugendliche erforschen an der FH Kärnten die Technik von morgen. Von Drohnenflügen bis zum 3D-Druck bietet das TECH Camp 2026 spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft.

Die FH Kärnten öffnet im Sommer 2026 ihre Labore für die nächste Generation von Tüftlern und Entdeckern. Vom 20. bis 24. Juli findet an den Standorten Klagenfurt und Villach das TECH Camp statt, das sich gezielt an Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren richtet. In einer Zeit, in der technologische Kompetenzen immer wichtiger werden, bietet das Format die Möglichkeit, theoretisches Wissen gegen praktisches Erleben einzutauschen.

In verschiedene Bereiche eintauchen

Das Spektrum der insgesamt fünf angebotenen Camps deckt moderne Zukunftsfelder ab. Die Teilnehmer setzen sich beispielsweise mit der Programmierung von Drohnen auseinander und lernen, wie Flugrouten autonom gesteuert werden können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Antriebstechnologien, wobei der Bau von wasserstoffbetriebenen Mini-Fahrzeugen den Weg von der chemischen Reaktion zur Fortbewegung verdeutlicht. Wer sich eher für digitale Welten interessiert, kann die Logik hinter der Spieleentwicklung erlernen oder im medizinisch-technischen Bereich erfahren, wie mittels 3D-Druck präzise Modelle menschlicher Organe entstehen.

Nach dem Tüfteln folgt ein Abschlussevent

Am Campus Villach wird das Camp zudem medial begleitet: Ein Kamerateam dokumentiert die Fortschritte der Jugendlichen über die gesamte Woche hinweg. Das Ergebnis der besagten Begleitung wird bei einer Abschlussveranstaltung präsentiert, zu der auch Eltern und Interessierte eingeladen sind, um die entstandenen Projekte und den filmischen Rückblick gemeinsam zu sichten. Der Fokus der Woche liegt dabei weniger auf schulischem Leistungsdruck, sondern auf dem Wecken von Neugier und dem explorativen Umgang mit Technik in einer professionellen Hochschulumgebung.

Key Facts zum TECH Camp 2026 Zeitraum: 20. bis 24. Juli 2026

20. bis 24. Juli 2026 Standorte: FH Kärnten (Klagenfurt und Villach)

Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren

Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren Themenschwerpunkte: Robotik, Wasserstofftechnik, Spieleentwicklung, 3D-Druck und Drohnensteuerung

Robotik, Wasserstofftechnik, Spieleentwicklung, 3D-Druck und Drohnensteuerung Kosten: 140 Euro pro Person (halbtägige Camps)

140 Euro pro Person (halbtägige Camps) Anmeldung: Informationen und Registrierung unter www.fh-kaernten.at/techcamp

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 10:53 Uhr aktualisiert