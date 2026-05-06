Betrugsmasche? Kärntner erhält seltsamen Brief über „100-Euro-Gewinn“

Ein aufmerksamer Leser entlarvte ein täuschend echt wirkendes Gewinnversprechen als dreiste Betrugsmasche. Trotz persönlicher Ansprache und Zeitdruck sollte man jene Briefe sofort im Müll entsorgen.

Tagtäglich kommt es im südlichsten Bundesland Österreichs zu Betrugsfällen – erst heute haben wir berichtet, dass ein Mann aus Hermagor mehrere zehntausende Euro durch einen Anlagetrick verlor. Doch was, wenn auf einmal ein Schreiben mit der Post reinflattert: „Sie haben gewonnen!“

„Jetzt anrufen und Gewinn abholen!“

„Das habe ich per Post bekommen, ist das eine aktuelle Betrugsmasche?“, schrieb ein 5-Minuten-Leser aus Villach am Mittwoch der Redaktion. Im Anhang war ein echt wirkendes Dokument mit einem Gewinncode, einer Gewinnhotline sowie persönlicher Ansprache und Druckmitteln wie „rufen Sie jetzt gleich an“ und „melden Sie sich noch heute“. Der Leser erkannte den Betrug, welcher ihm eigentlich einen Einkaufsgutschein bescheren wollte, doch er ist kein Einzelfall. Auch in Reddit-Foren wird über die Geschenksbriefe diskutiert. „Heute bekommen, kurz gelacht, sofort im Müll gelandet“, kommentiert ein User aus Salzburg.

Wurdest du schon einmal Opfer eines Betruges? Ja leider Nein Betrüger haben mich kontaktiert, aber ich bin nicht darauf reingefallen Nein, aber ich kenne jemanden der betrogen wurde Sag ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Arbeiterkammer warnt vor leeren Versprechen

Auch die Arbeiterkammer Kärnten warnt auf ihrer Homepage vor solchen leeren Versprechen: Ob bares Geld, Reisen oder „hochwertige“ Sachpreise – heimische Konsumenten werden derzeit mit persönlich adressierten Gewinnverständigungen belästigt. „Dahinter steckt eine Betrugsmasche“, erklärt Arbeiterkammerpräsident Günther Goach. „Gelockt wird mit einem Gewinn, der sich als Abzocke entpuppt“, warnt Stephan Achernig, Leiter des Konsumentenschutzes in der AK Kärnten und erklärt: „Meist wird ein persönlicher Geschenkcode übermittelt, der zu angeblich lukrativen Gewinnen führen soll. Wir raten, derartige Schreiben zu ignorieren und nicht darauf zu antworten; auch nicht über die angegebenen Telefonnummern! Keinesfalls sollen persönliche Daten, wie etwa ein IBAN, bekanntgegeben werden.“

Entsorgen statt antworten

Wer eine solche Gewinnverständigung erhält, obwohl er nie an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, sollte das Schreiben entsorgen. Statt der erwarteten Freuden blühen den Betroffenen nämlich nichts als unliebsame Überraschungen, erklärt die AK. „Wann immer Sie eine persönlich an Sie adressierte Gewinnverständigung erhalten – ob per Post oder per E-Mail – reagieren Sie nicht darauf“, empfiehlt AK-Präsident Goach den Konsumenten und verweist: „Sollten Sie Zweifel haben, wie Sie sich im konkreten Fall am besten verhalten, oder wenn Sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen sind, wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die Konsumentenschützer der AK Kärnten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert