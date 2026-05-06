Kärntnerin (23) schenkt schwer kranker Amerikanerin Hoffnung

Ein Klick vor sechs Jahren machte eine junge Kärntnerin nun womöglich zur Lebensretterin. Hanna spendete ihre Stammzellen an eine schwer kranke Frau in den USA.

Eine sechs Jahre zurückliegende Entscheidung hat für eine junge Kärntnerin jetzt große Folgen gehabt: Hanna aus Afritz am See ließ sich 2020 online als Stammzellspenderin registrieren. Sechs Jahre später kam der Anruf – sie war die passende Spenderin für eine schwer kranke Patientin in den USA.

Familiäre Erfahrungen mit schwerer Krankheit

Die 23-Jährige sagte sofort zu und spendete ihre Stammzellen. Hinter ihrer Entscheidung steht eine emotionale persönliche Geschichte: „Durch die Erfahrung mit der schweren Krankheit meines Papas weiß ich, wie viel Hoffnung für eine ganze Familie bedeuten kann. Es freut mich sehr, einem Patienten und auch seiner Familie diese Hoffnung schenken zu können“, erklärt Hanna.

Es freut mich sehr, einem Patienten und auch seiner Familie diese Hoffnung schenken zu können.„

Hanna aus Afritz

©Geben für Leben Hanna hat mit ihrer Stammzellenspende einer Amerikanerin neue Hoffnung geschenkt.

Spende in Graz

Die eigentliche Spende fand in Graz statt. Wie Hanna erzählt, wurde sie dort medizinisch betreut und gut vorbereitet. „Das gesamte Team von Geben für Leben ist unglaublich herzlich und hilfsbereit“, hebt sie hevor und auch für das Team in Graz hat sie nur lobende Worte: „Ich habe mich während des gesamten Prozesses bestens unterstützt und vorbereitet gefühlt. Danke!“

Registrierung kann Leben retten

Der Fall zeigt: Zwischen Registrierung und tatsächlicher Spende können Jahre vergehen. Kommt es aber zu einem Treffer, kann das für Patientinnen und Patienten die Hoffnung auf eine zweite Chance bedeuten.