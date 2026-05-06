Sonne hier, Gewittergefahr dort: So wird das Wetter in Kärnten

Am Donnerstag können sich die Kärntnerinnen und Kärntner vielerorts über Sonnenschein freuen, doch in Oberkärnten kann es zu Gewittern kommen.

Der Donnerstag bringt in Kärnten erneut große Unterschiede zwischen Ober- und Unterkärnten. Während sich der Osten des Landes über viele Sonnenstunden freuen darf, steigt im Westen am Nachmittag die Gefahr von Regenschauern und Gewittern.

Sonne im Osten, Gewitterwarnung im Westen

In Unterkärnten dominiert über weite Strecken der Sonnenschein, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Auch die Quellwolken über den Bergen bleiben hier meist harmlos, sodass es vielerorts trocken bleibt. Besonders Richtung Lavanttal zeigt sich das Wetter freundlich und angenehm warm. Anders sieht es in Oberkärnten aus: Dort scheint am Vormittag zwar ebenfalls noch länger die Sonne, am Nachmittag türmen sich die Quellwolken aber rasch auf. In weiterer Folge muss man mit einigen Regenschauern und Gewittern rechnen, vor allem in den Bergen und Tälern Richtung Westen.

Windig und warm

Dazu weht weiterhin teils mäßiger Südwestwind, der die Temperaturen auf frühsommerliche Werte steigen lässt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im Westen und bis zu 23 Grad im Osten Kärntens.