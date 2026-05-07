Tödlicher Absturz: 67-Jähriger in Osttirol verunglückt

Für einen 67-jährigen Österreicher kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät. Der Mann ist in einem Waldstück bei Matrei in Osttirol rund 50 Meter weit abgestürzt. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Aus bislang unbekannter Ursache rutschte der Mann in einem Waldstück bei Matrei in Osttirol mit seinem Fahrzeug in steiles Gelände ab. Der Wagen kam in der Folge im Buschwerk zum Stillstand, der Mann stürzte jedoch weiter ab. „Er konnte zirka 50 Meter unterhalb, in einem steilen, mit Felsen und Baumstümpfen durchsetzten Waldstück, aufgefunden werden“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. „Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 06:31 Uhr aktualisiert