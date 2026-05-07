Lauter Knall und Lichtbogen: Anrainer alarmierten sofort die Feuerwehr

Eine besorgniserregende Beobachtung veranlasste Anrainer in dem Ort Politzen in der Gemeinde Ferndorf sofort dazu, den Feuerwehrnotruf zu wählen. Sie hörten einen lauten Knall und sahen zeitgleich einen Lichtbogen.

Am Mittwoch heulten die Sirenen in der Gemeinde Ferndorf im Bezirk Villach-Land. Grund war ein Brand bei einen Strommasten in der Unteren Politzen. „Anrainer hatten einen lauten Knall und einen Lichtbogen wahrgenommen, daraufhin wählten sie den Feuerwehrnotruf“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Ferndorf, welche in der Folge zum Einsatz ausrückten.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Kurz darauf war die Lage unter Kontrolle. „Schon bei unserem Eintreffen konnten wir Entwarnung geben“, stellen die Florianis klar. Sie warteten noch bis zum Eintreffen des Störungsdienstes der KNG-Kärnten Netz GmbH ab. Anschließend konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.