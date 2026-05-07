Glückspilz: Kärntner sagt „Ja“ und gewinnt über 100.000 Euro

Der Siebenfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“ ist geknackt – und auch Kärnten darf sich über einen Anteil am Millionenregen freuen. Mehrere außergewöhnliche Treffer sorgten dabei für ein Ergebnis, das in dieser Form bisher einzigarti

Der achte Siebenfachjackpot in der 40-jährigen Geschichte von Lotto „6 aus 45“ ist geknackt – und brachte gleich mehrere Besonderheiten. Erstmals gab es bei einem so hohen Jackpot gleich vier Sechser. Jede dieser Gewinnreihen war mehr als 2,1 Millionen Euro wert.

Außergewöhnliche Zahlenkombi

Einer der Gewinne wurde über die Online-Plattform win2day mit einem Systemschein erzielt. Dabei wurden nicht nur die „sechs Richtigen“, sondern auch die Zusatzzahl getroffen – was zusätzlich mehrere Fünfer mit Zusatzzahl brachte. Auffällig war außerdem die Zahlenkombination selbst: Sie kam ganz ohne Zahlen aus den Zwanzigern und Dreißigern aus – ein Novum bei einem Siebenfachjackpot.

Freude auch in Kärnten

Die vier Millionen-Gewinne wurden zweimal in Tirol sowie je einmal in Niederösterreich und online erzielt. Doch auch Kärnten darf sich freuen: Zwei Fünfer mit Zusatzzahl – jeweils mehr als 24.000 Euro wert – gingen ins südlichste Bundesland. Zwei weitere Gewinne dieser Kategorie wurden in Niederösterreich und Wien erzielt. Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde daher auf 98 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 6.500 Euro erhielten.

„Ja“ zur richtigen Joker Zahl

Beim Joker gab es – wie auch bei Lotto – vier Gewinne im ersten Rang. Dabei ging es um einen Jackpot, und der wurde je einmal in Kärnten, in Oberösterreich und im Burgenland sowie einmal von einem win2day-User geknackt. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl brachte den vier Glücklichen jeweils mehr als 131.200 Euro.