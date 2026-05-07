Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: zVg. & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Gebäck sowie Manuela Jesch mit einem Golden Retriever.
Ab Freitag gibt es frische Backwaren in der Westuferstraße 20.
St. Kanzian am Klopeiner See
07/05/2026
Am Freitag
#goodnews

Bäckerei eröffnet am Klopeiner See: „Wollte meine eigene Chefin sein“

Manuela Jesch erfüllt sich einen lang gehegten Traum. Am Freitag, dem 8. Mai 2026, eröffnet sie ihre eigene, kleine Bäckerei in St. Kanzian am Klopeiner See.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)

Ab Freitag gibt es ein neues Angebot für Einheimische und Gäste in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See: Manuela Jesch eröffnet eine Bäckerei in der Westuferstraße 20. „Ich wollte zum ersten Mal mein eigener Chef sein und etwas aufbauen, das ich so führen kann, wie ich es mir vorstelle, ganz nach meinen Wünschen und Vorstellungen“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Eine kleine Bäckerei sei schon immer ihr Traum gewesen.

Zusammenarbeit mit bekannter Traditionsbäckerei 

Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet dabei mit der Traditionsbäckerei Srebre aus Völkermarkt zusammen, wo sie selbst bis dato tätig war. „Am Klopeiner See gab es bereits früher einen Standort der Bäckerei Srebre, der von den Menschen sehr gut angenommen wurde. Nachdem dieser geschlossen wurde, wollte ich der bestehenden Nachfrage wieder nachkommen“, so Jesch. Die Belieferung erfolgt täglich. Eröffnet wird am 8. Mai 2026, um 6 Uhr früh.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: