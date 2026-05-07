Bäckerei eröffnet am Klopeiner See: „Wollte meine eigene Chefin sein“

Ab Freitag gibt es ein neues Angebot für Einheimische und Gäste in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See: Manuela Jesch eröffnet eine Bäckerei in der Westuferstraße 20. „Ich wollte zum ersten Mal mein eigener Chef sein und etwas aufbauen, das ich so führen kann, wie ich es mir vorstelle, ganz nach meinen Wünschen und Vorstellungen“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Eine kleine Bäckerei sei schon immer ihr Traum gewesen.

Zusammenarbeit mit bekannter Traditionsbäckerei

Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet dabei mit der Traditionsbäckerei Srebre aus Völkermarkt zusammen, wo sie selbst bis dato tätig war. „Am Klopeiner See gab es bereits früher einen Standort der Bäckerei Srebre, der von den Menschen sehr gut angenommen wurde. Nachdem dieser geschlossen wurde, wollte ich der bestehenden Nachfrage wieder nachkommen“, so Jesch. Die Belieferung erfolgt täglich. Eröffnet wird am 8. Mai 2026, um 6 Uhr früh.