Bau-Boom in Kärnten: Was sich ab jetzt verbessern soll

Bauinvestitionen sind ein Motor für die Wirtschaft, stärken den Standort Kärnten, schaffen und sichern Arbeitsplätze. Ganz besonders hohen Anteil daran hat die öffentliche Hand. Das betonten am Dienstag, 5. Mai, Landeshauptmann Daniel Fellner, LHStv.in Gaby Schaunig und LHStv. Martin Gruber im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Vom Land Kärnten investiert wird unter anderem in Bildungsbauten, Schutzbauen, den Gemeindebereich, Straßen, Brücken und Radwege bis hin zu leistbarem Wohnraum.

14 Beschlüsse zu Bauinvestitionen

Der Landeshauptmann betonte, dass Bauinvestitionen gerade in herausfordernden Zeiten wichtig seien: „Sie sind der Motor für unsere regionale Wirtschaft.“ Alleine in der heutigen Regierungssitzung seien 14 Beschlüsse zu Bauinvestitionen gefallen. Kärnten habe mit 54,2 Prozent den höchsten Wert an öffentlichen Investitionen. Fellner verwies auch auf die insgesamt 350 Mio. Euro, die heuer von ÖBB und Asfinag in den Straßen- und Schienenausbau in Kärnten fließen: „Das ist eine sehr herzeigbare Summe.“ Für den Wohnbereich seien alleine in der heutigen Regierungssitzung Beschlüsse für Neubau- und Sanierungsprojekte um 21 Mio. Euro gefallen.

„Politik über mehrere Jahre hinweg“

19,5 Mio. Euro investiere das Land im Bildungsbereich und löse damit ein Volumen von knapp 30 Mio. Euro aus. Im Kärntner Regionalfonds sei ein Fördervolumen von 16 Mio. Euro vorgesehen, das ein Investitionsvolumen von 26,6 Mio. Euro auslöse. In Wasserbau und Schutzbauten fließen 2026 insgesamt 48,2 Mio. Euro. „Jeder hier investierte Euro trägt zu einer höheren Lebensqualität für unsere Bevölkerung bei“, sagte der Landeshauptmann. Fellner hob hervor, dass diese Investitionen alle langfristig wirken: „Es ist Politik über mehrere Jahre hinweg.“

Arbeitsplätze gesichert

Gruber fasste die heurigen öffentlichen Bauinvestitionen in Kärnten zur beeindruckenden Summe von einer Milliarde und 380 Mio. Euro zusammen. Das umfasse auch massive Investitionen von Asfinag, ÖBB und Kelag in Kärntens Infrastruktur. Auf das Land Kärnten entfallen davon insgesamt 557 Mio. Euro. Aus seinen Referaten verwies er auf 46 Mio. Euro im Straßenbau, davon sieben Mio. Euro im Bereich Brücken und sechs Mio. Euro für die Radwege. „Mit unseren Bauinvestitionen schaffen wir einen Dreifacheffekt: wir errichten moderne Infrastruktur und erhöhen damit die Lebensqualität der Menschen, wir schaffen Aufträge für heimische Unternehmen und sichern Arbeitsplätze.“ Gruber betonte, dass es für das Land Kärnten essentiell sei, das Bauen trotz budgetärer Zwänge als prioritär zu betrachten.