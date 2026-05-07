273 Haltestellen in Kärnten sind „mangelhaft“

Die VCÖ-Initiative "Haltestellen im Fahrgast-Check" fand in Kärnten großen Anklang. Fahrgäste haben insgesamt 273 Haltestellen mit Mängeln gemeldet.

Der am häufigsten genannte Mangel war mit 69 Prozent fehlender Witterungsschutz. Nicht nur bei den Haltestellen sehen Fahrgäste Verbesserungsbedarf, sondern auch bei der Verkehrssicherheit im Umfeld der Haltestellen. Jede zweite Meldung betrifft eine unsichere Straßenquerung zur Haltestelle. Die Mobilitätsorganisation VCÖ fordert eine Sanierungsoffensive bei mangelhaften Bushaltestellen.

Fahrgäste mit hilfreichen Rückmeldungen

„Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist auch eine hohe Qualität der Haltestellen“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Der VCÖ hat die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ gestartet, um notwendige Verbesserungen bei Haltestellen in Österreich aufzuzeigen. Insgesamt sehen Fahrgäste bei 273 Haltestellen Verbesserungsbedarf. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Fehlender Witterungsschutz wurde am häufigsten genannt, nämlich bei 69 Prozent der Meldungen, informiert der VCÖ. Es folgen mit 57 Prozent fehlende Beleuchtung und mit 56 Prozent eine fehlende Beschattung, was angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen im Sommer ein wachsendes Problem ist.

Fehlende Sitzgelegenheiten bemängelt

53 Prozent der Meldungen betreffen fehlende Radabstellplätze. „Das Fahrrad ist ein idealer Zubringer zum Bus, insbesondere in den Regionen. Deshalb ist es wichtig, dass es auch Abstellplätze gibt, damit das Fahrrad sicher abgesperrt werden kann“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Bei 51 Prozent der Meldungen wurden fehlende Sitzgelegenheiten genannt, 33 Prozent der Meldungen betreffen eine mangelnde Fahrgastinformation und 24 Prozent fehlende Barrierefreiheit. „Dank der Meldungen der Fahrgäste können nun die Zuständigen mögliche Verbesserungen prüfen und Schritt für Schritt umsetzen. Das ist gelebte Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. So bekommt Kärnten mehr sichere und hochwertige Haltestellen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Diese Mängel wurden gemeldet: VCÖ-Haltestellen-Check: Fehlender Witterungsschutz wurde am häufigsten gemeldet (Anteil der von Fahrgästen gemeldeten Mängel bei Bushaltestellen in Kärnten) Fehlender Witterungsschutz: 69 Prozent Fehlende Beleuchtung: 57 Prozent Beschattung fehlt: 56 Prozent

Fehlende Radabstellmöglichkeit: 53 Prozent Fehlender Sitzplatz: 51 Prozent

Keine sichere Querung der Straße zur Haltestelle: 49 Prozent Mangelnde Fahrgastinformation: 33 Prozent Sicherer Gehweg zur Haltestelle fehlt: 27 Prozent Fehlende Barrierefreiheit: 24 Prozent

Quelle: VCÖ 2026

Fehlende Gehwege als Problem

Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 27 Prozent der Meldungen der Fahrgäste beziehen sich auf einen fehlenden sicheren Gehweg zur Haltestelle und bei sogar 49 Prozent der Meldungen erleben Fahrgäste den Straßenübergang zur Haltestelle als unsicher. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt„, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Hier sind die Straßenerhalter gefordert, die Sicherheit für die Fahrgäste zu erhöhen, beispielsweise durch ein niedrigeres Tempolimit für den Kfz-Verkehr, durch einen Schutzweg oder bei Freilandstraßen mit einer Mittelinsel.

So haben die Bezirke abgeschnitten

Es wurden Bushaltestellen in allen Kärntner Bezirken von Fahrgästen gemeldet. Die meisten in Klagenfurt mit 77, vor Villach mit 40, dem Bezirk Wolfsberg mit 36, dem Bezirk Völkermarkt 29 und dem Bezirk Klagenfurt-Land mit 21. Die wenigsten Haltestellen wurden mit sechs Meldungen im Bezirk Hermagor genannt, vor dem Bezirk St. Veit an der Glan mit elf, dem Bezirk Feldkirchen mit zwölf und dem Bezirk Villach-Land mit 15.

Die Bezirke im Überblick: VCÖ-Haltestellen-Check: In allen Kärntner Bezirken wurden Haltestellen gemeldet (Anzahl von Fahrgästen gemeldete Haltestellen je Bezirk) Klagenfurt: 77 Villach: 40

Bezirk Wolfsberg: 36 Bezirk Völkermarkt: 29

Bezirk Spittal an der Drau: 26 Bezirk Klagenfurt-Land: 21

Bezirk Villach-Land: 15 Bezirk Feldkirchen: 12

Bezirk St. Veit an der Glan: 11 Bezirk Hermagor: 6

Quelle: VCÖ 202

Lakeside-Park als positives Beispiel

Ein Beispiel für eine hochwertige Haltestelle ist in Klagenfurt zu sehen. „Lakeside Park Klagenfurt“ wurde von einer Fachjury als eine von neun Haltestellen für die „Wahl der besten Bushaltestelle Österreichs“ nominiert. Gewinnerin der Wahl ist die Haltestelle „Busbahnhof Premstätten“ in der Steiermark, die in Summe aus Bewertung der Fachjury und den Stimmen der Fahrgäste die meisten Punkte erhielt.

©Google Streetview

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert