Gewitterwolken ziehen in Kärnten auf

Ab Mittag sind in Kärnten vermehrt Schauer und Gewitter möglich. Vor allem der Westen dürfte betroffen sein. Im Klagenfurter Becken bleibt es voraussichtlich wieder trocken.

Zumindest in Oberkärnten könnte es am Donnerstag den längst notwendigen Regen geben. Ab Mittag bilden sich dort – wie berichtet – mächtige Quellwolken. In weiterer Folge sind Schauer und Gewitter möglich. „Diese könnten bis ins Obere Metnitz- und Lavanttal ziehen“, heißt es von einem Meteorologen der Geosphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Erwartet werden zumindest lokal 10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter. „Auch kleinere Hagelkörner sind nicht ganz auszuschließen.“

Weiter Regen-Defizit in Klagenfurt

„Das Klagenfurter Becken fällt aber leider wieder durch den Rost“, so der Fachmann. Generell fiel in Kärntens Landeshauptstadt in den vergangenen zwei Monaten viel zu wenig Niederschlag. Im April wurden nur 19 Liter pro Quadratmeter registriert – üblich wären 62 Liter. Damit lag das Minus bei 71 Prozent. Auch im März zeigte sich ein ähnliches Bild. „Hier waren es sogar nur sechs Liter pro Quadratmeter“, so der Meteorologe. Auch am Samstag beschränken sich vereinzelte kurze Regenschauer lediglich auf das Bergland. „Eventuell kommen von Montag auf Dienstag ein paar Tropfen entlang der südlichen Landesgrenze zusammen.“