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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher bei der Jahrgangspräsentation im Amthof Feldkirchen.
Besucher kosteten sich durch mehr als 50 Weine aus der Region.
Feldkirchen
07/05/2026
Neue Jahrgänge

Bildergalerie: Kärntner Winzer präsentierten ihre besten Tropfen

Der Weinbauverein Feldkirchen lud am vergangenen Donnerstag, dem 30. April 2026, zur Jahrgangspräsentation in den Feldkirchener Amthof. 5 Minuten war für euch mit dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Im Amthof in Feldkirchen stand am 30. April 2026 alles im Zeichen des Weins: 16 Winzer aus der Region stellten ihre neuen Jahrgänge vor. Mehr als 50 Weine konnten dabei verkostet werden. Diakon und Winzer Michael Wedenig spendete im Rahmen der Veranstaltung den Segen. Für passende Schmankerl aus der Region sorgte Willi Blasge.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher bei der Jahrgangspräsentation im Amthof Feldkirchen.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Eindrücke der Weingenuss-Jahrgangspräsentation im Feldkirchner Amthof.
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