Unfall in Spittal an der Drau: Feuerwehr musste 200 Liter Öl abpumpen

Am Donnerstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau zu einem technischen Einsatz in den Drauweg gerufen. Nach einer seitlichen Kollision zwischen einem PKW und einem Baustellen-LKW im dortigen Kreuzungsbereich war es zu einem massiven Schadstoffaustritt gekommen.

200 Liter Hydrauliköl in Fässer umgepumpt

Während am PKW erheblicher Sachschaden entstand, wurde beim Lastkraftwagen der Hydrauliköltank aufgerissen. Die Feuerwehrleute mussten schnell handeln, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. „Die Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle ab und banden das ausgelaufene Öl. Zusätzlich musste der beschädigte Hydrauliköltank ausgepumpt werden. Insgesamt wurden rund 200 Liter Hydrauliköl in Fässer umgepumpt“, so die Feuerwehr in den sozialen Medien. Der Einsatz konnte nach etwa eineinhalb Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Glücklicherweise gab es bei dem Zusammenstoß keine Verletzten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert