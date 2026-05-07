Regen blieb aus: Kein „Brand aus“ für den Lesachtal-Waldbrand

Kein Aufatmen im Lesachtal: Fehlender Regen und neue Glutnester verhindern das „Brand aus“. Die B111 musste erneut gesperrt werden, während die Einsatzkräfte auf das Wochenende blicken.

Bürgermeister Bernhard Knotz hofft weiter auf flächendeckenden Niederschlag, da die bisherigen Regenmengen im Kampf gegen die Flammen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein waren.

Bürgermeister Bernhard Knotz hofft weiter auf flächendeckenden Niederschlag, da die bisherigen Regenmengen im Kampf gegen die Flammen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein waren.

Die Entwarnung im Lesachtal lässt weiter auf sich warten. Entgegen der ursprünglichen Hoffnungen konnte auch am Mittwoch kein „Brand aus“ gemeldet werden. Die Lage bleibt aufgrund wiederkehrender Glutnester angespannt.

Gedämpfte Hoffnung auf Regen

Die Einsatzkräfte und die Gemeinde hatten auf Unterstützung durch das Wetter gehofft, wurden jedoch enttäuscht. Der erwartete flächendeckende Regen blieb weit hinter den Prognosen zurück. Lesachtals Bürgermeister Bernhard Knotz beschreibt die Situation gegenüber 5 Minuten deutlich: „Prognostiziert waren eigentlich 30 Liter Niederschlag, gekommen sind nur vier, das war somit nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Verkehrseinschränkungen und Sicherheitslage

Wie unberechenbar die Situation bleibt, zeigte sich auch auf den Verkehrswegen. Wegen erneut aufflammender Feuer musste die B111 zeitweise wieder gesperrt werden. Eine vollständige Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. „Von einer Sicherheit können wir noch nicht ausgehen“, so Knotz.

Ausblick auf das Wochenende

Da Mutter Natur im Kampf gegen die Flammen bislang kaum Unterstützung bot, stellen sich die Helfer auf einen Arbeitseinsatz am kommenden Wochenende ein. „Es sind heute wieder ein paar Glutnester entflammt“, erklärte der Bürgermeister. Solange kein ergiebiger Niederschlag einsetzt, wird der Kampf gegen die Glutnester fortgesetzt. Wie sich die Lage in der kommenden Woche entwickeln wird, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar, es wird wieder auf Niederschlag gehofft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 19:34 Uhr aktualisiert