KI in der Schmerzmedizin: Welche Rolle spielt sie künftig?

Von 7. bis 8. Mai findet im Congress Center Villach der 32. Kongress der österreichischen Schmerzgesellschaft mit Kongresspräsident Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar statt. Das Hauptthema ist "Licht und Schatten in der Schmerzmedizin"

Mit einem Vortrag der Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit Dr. Katharina Reich und einem anschließenden Round-Table-Gespräch zum Thema „Ressourcen in der Schmerzmedizin“ wird der 32. Kongress der Österreichischen Schmerzgesellschaft heute eröffnet.

Programm ist die Zukunft und Weiterentwicklung

Am ersten Tag präsentiert das wissenschaftliche Programm ein breites Spektrum aktueller Forschungsergebnisse und Entwicklungen aus der klinischen Praxis. In einer weiteren Sitzung geht es um die Zukunft der Schmerzmedizin und der Weiterentwicklung der Versorgung. Ein besonderer Programmpunkt ist der zweite Vortrag von Jan Vollert, der die aktuelle und zukünftige Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Schmerzmedizin behandelt. „Wir freuen uns zudem sehr, dass der renommierte Psychiater und Psychotherapeut Univ.-Prof. Michael Musalek den Kongresstag mit einem Gastvortrag abschließt“, sagt Kongresspräsident Univ.- Prof. Dr. Rudolf Likar. Dank ihm findet der Schmerzkongress einmal mehr in Kärnten statt.