Waldbrand im Lavanttal: 100 Feuerwehrleute im Einsatz gegen die Flammen

Im Lavanttal brach am Donnerstagabend ein Waldbrand im Bereich der Saualpe aus. Rund 200 Quadratmeter Wald standen teilweise in Vollbrand.

Durch das rasche Eingreifen der Florianis konnte das Feuer auf eine Fläche von 200 Quadratmetern begrenzt werden.

Durch das rasche Eingreifen der Florianis konnte das Feuer auf eine Fläche von 200 Quadratmetern begrenzt werden.

Am Donnerstagabend kam es im Lavanttal zu einem Waldbrand. Einsatzkräfte aus der Region wurden in Richtung Saualpe alarmiert. Auch mehrere Leser meldeten der Redaktion, dass sie einen Brand wahrnehmen konnten.

„Ein Teil stand in Vollbrand“

Wie Einsatzleiter Wolfgang Kobold gegenüber 5 Minuten bestätigte, haben „ungefähr 200 Quadratmeter Wald gebrannt, ein Teil davon stand in Vollbrand.“ Die Florianis waren rasch vor Ort und konnten verhältnismäßig schnell „Brand aus“ geben. „Die Wasserversorgung hat gut funktioniert, somit hatten wir das Feuer rasch unter Kontrolle“, ergänzte er.